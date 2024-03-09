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作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
小彤堅強面對病情。圖／馬可孛羅提供
小彤堅強面對病情。圖／馬可孛羅提供

作家小彤日前因黃疸住院，意外檢查出在胰頭有一個2.3公分的腫瘤，她化驗結果出爐，遺憾罹患惡性腫瘤。

小彤因一月底鼻竇開始發炎，吃了快1個月的抗生素，仍反覆發作，長達四周無法痊癒。上個月底自家診所員工與醫師發現她臉色、眼色都不對勁，逼著她去急診，這才查出體內有腫瘤。

小彤的聯繫窗口表示，小彤目前正在治療跟休養，「所以也請大家不要去打擾老師，代為轉達老師的幾句話，謝謝大家的關心，請大家幫老師祈福跟加油」。

小彤對病情相當堅強，她說：「命運從來都是給我一手爛牌，但是，最後我總能打出同花順，姐是命運的賭后。」

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