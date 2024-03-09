快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

奇軒Tricking成首位破千萬訂閱台灣YTR 昔駁「買數據」網力挺：懂得才懂

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
奇軒經營YouTube頻道，致力於推廣極限運動Tricking。圖／截自IG／73_tricking
奇軒經營YouTube頻道，致力於推廣極限運動Tricking。圖／截自IG／73_tricking

YouTuber奇軒推廣極限運動 Tricking，影片形式主打短影音，迅速暴紅，開頻道短短14個月便有770萬人訂閱，更於近日成為台灣首位破千萬訂閱YouTuber。

奇軒本名吳奇軒，據「中央社」報導，他表示把自己的名字和想推廣的運動Tricking連在一起成為頻道名稱「奇軒Tricking」，希望大家看到這運動就能想到他。

而迅速走紅成為網紅界黑馬，奇軒曾被質疑「數據是用買的」，他當時親發文解釋，反問「我有這麼多錢的話，我幹嘛做這種自討苦吃的事情」，認為「酸民就是為了酸而酸」，獲得不少網友認同「奇軒就是強、就是短影片專項、懂行的才懂」。

奇軒經營YouTube頻道破1000萬訂閱。圖／截自YouTube／奇軒Tricking
奇軒經營YouTube頻道破1000萬訂閱。圖／截自YouTube／奇軒Tricking

延伸閱讀

咪妃遭冒名借錢、美照被盜用約砲 發文澄清「不會約到我」

愛莉莎莎奔韓國動手術！曝「術後成果」：好像換個人

企鵝妹在小琉球享用當地海鮮料理「只花650元」 網驚：國旅最後希望

相關新聞

娜塔莉波曼離婚了！編舞師尪偷吃嫩妹 影后煎熬一年「已度過最糟糕時刻」

奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman ）被爆已離婚，外媒曝原因是編舞師老公班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）偷吃嫩妹。

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

作家小彤日前因黃疸住院，意外檢查出在胰頭有一個2.3公分的腫瘤，她化驗結果出爐，遺憾罹患惡性腫瘤。

奇軒Tricking成首位破千萬訂閱台灣YTR 昔駁「買數據」網力挺：懂得才懂

YouTuber奇軒推廣極限運動 Tricking，影片形式主打短影音，迅速暴紅，開頻道短短14個月便有770萬人訂閱，更於近日成為台灣首位破千萬訂閱YouTuber。

《櫻桃小丸子》聲優離世！網翻出昔鳥山明手繪「悟空與小丸子互換服裝」：

日本長壽動畫《櫻桃小丸子》主角「小丸子」聲優TARAKO驚傳8日離世，享壽63歲。

鳥山明離世 《七龍珠》聲優野澤雅子追悼：會陪著悟空直到生命盡頭

日本知名漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，全球粉絲，業界友人震驚。擔任鳥山明經典作《七龍珠》主角「悟空」一家的聲優野澤雅子也透過事務所發表追悼。

沒有《醉拳》就沒有《七龍珠》！成龍曬合照悼「鐵粉」鳥山明：經典永在

知名日本漫畫家鳥山明驚傳1日因急性硬膜下血腫離世，讓人震驚，各界知名人士發文哀悼，成龍也於社群曬出合照，悼念鳥山明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。