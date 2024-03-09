奇軒Tricking成首位破千萬訂閱台灣YTR 昔駁「買數據」網力挺：懂得才懂

YouTuber奇軒推廣極限運動 Tricking，影片形式主打短影音，迅速暴紅，開頻道短短14個月便有770萬人訂閱，更於近日成為台灣首位破千萬訂閱YouTuber。

奇軒本名吳奇軒，據「中央社」報導，他表示把自己的名字和想推廣的運動Tricking連在一起成為頻道名稱「奇軒Tricking」，希望大家看到這運動就能想到他。

而迅速走紅成為網紅界黑馬，奇軒曾被質疑「數據是用買的」，他當時親發文解釋，反問「我有這麼多錢的話，我幹嘛做這種自討苦吃的事情」，認為「酸民就是為了酸而酸」，獲得不少網友認同「奇軒就是強、就是短影片專項、懂行的才懂」。

奇軒經營YouTube頻道破1000萬訂閱。圖／截自YouTube／奇軒Tricking

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