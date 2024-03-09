《櫻桃小丸子》聲優離世！網翻出昔鳥山明手繪「悟空與小丸子互換服裝」：

日本長壽動畫《櫻桃小丸子》主角「小丸子」聲優TARAKO驚傳8日離世，享壽63歲。

日媒報導，家屬已向富士電視台及經紀公司傳達TARAKO死訊，離世原因未公開，不過據報，電視台人員表示TARAKO年初健康出問題。

TARAKO為日本國民動畫《櫻桃小丸子》主角「小丸子」配音長達35年，漫畫作者櫻桃子當初認為TARAKO聲線與她相似，為TARAKO試鏡成功的主因。

漫畫大師鳥山明死訊才曝光，隔日便又傳來TARAKO離世噩耗，日本動漫界接連痛失重要人物，讓人哀痛。

而網友於社群平台曬出昔日鳥山明手繪「悟空與小丸子同框」的圖，圖中感兩人互換招牌服裝，小丸子要悟空好好珍惜，悟空則回應「嗯..」，顯現2日本漫畫界代表的交流，該貼文已有百萬人瀏覽。

《櫻桃小丸子》漫畫家櫻桃子於2018年過世，今則接連傳來《七龍珠》鳥山明病逝，小丸子聲優TARAKO離世，網友哀傷道：「扮演櫻桃小丸子的TARAKO也去世了」。

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