鳥山明離世 《七龍珠》聲優野澤雅子追悼：會陪著悟空直到生命盡頭

日本知名漫畫家鳥山明1日因急性硬膜下血腫過世，全球粉絲，業界友人震驚。擔任鳥山明經典作《七龍珠》主角「悟空」一家的聲優野澤雅子也透過事務所發表追悼。

現年87歲的野澤雅子自《七龍珠》動畫推出以來，為主角「悟空」一家（孫悟空、孫悟飯、孫悟天、巴達克）配音至今已38年。聽聞鳥山明死訊她瞬間腦袋空白，「不想相信，也不想思考」。

野澤雅子透過事務所追悼鳥山明，表次想起每次和鳥山明見面時，對方都會說「悟空就拜託你了」，讓她一直保持著「會陪著悟空直到我生命盡頭」的心境。最後哀悼故人「老師，請從空中守護著我們，希望您能安詳踏上旅程。」

野澤雅子透過事務所哀悼全文：

我腦中一片空白，不想相信，也不想思考。 即便如此，想起每次見面都會鳥山老師對我說的「悟空就拜託妳了」這句話，我就會保持「在我生命終結之前一直在悟空身邊」的心情。 老師，請從天上守護我們。 願您安詳地踏上旅程。

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