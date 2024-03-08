沒有《醉拳》就沒有《七龍珠》！成龍曬合照悼「鐵粉」鳥山明：經典永在

知名日本漫畫家鳥山明驚傳1日因急性硬膜下血腫離世，讓人震驚，各界知名人士發文哀悼，成龍也於社群曬出合照，悼念鳥山明。

鳥山明生前創作《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等經典作品，影響力遍布全球，8日經紀公司曝光他1日驟逝消息，包括《火影忍者》岸本齊史、《航海王》尾田榮一郎等同業漫畫家都發文悼念大師。和鳥山明擁有多年友誼的《I"s》桂正和坦言「難以接受」，表示「原本以為是我會先走一步」。

而港星成龍8日下午亦曬出年輕時和鳥山明的合照，寫下：「鳥山明先生，感謝你創造了那麽多經典作品，它們會永遠與世界同在，走好。」讓不少網友憶起《七龍珠》中龜仙人的原形就是成龍，而鳥山明更曾多次表達對成龍主演電影《醉拳》的喜愛，「沒有《醉拳》就沒有《七龍珠》」，包括龜仙人就是化名「程龍（諧音成龍）」參加天下第一舞道大會，作品中許多人物造型也是參考了《醉拳》中的角色。他的責任編輯還曾透露鳥山明會邊看《醉拳》邊工作，看過該作數十遍。

如今漫畫大師驟逝，成龍發文哀悼「粉絲」鳥山明，網友還稱這是「來自『成龍』選手的悼念。

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