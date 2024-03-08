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張學友被傳進加護病房 本人證實「得新冠肺炎」親回應！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
張學友因身體不適，緊急取消「60+」巡演上海站本周末3場演出。(取材自微博)
張學友因身體不適，緊急取消「60+」巡演上海站本周末3場演出。(取材自微博)

張學友巡演中被傳身體不適，中斷演唱會並進加護病房，原定3月8、9、10日在上海的演唱會取消，網上更傳出歌神住進加護病房的消息，謠言滿天飛，最終院方出面否認。而他也在剛剛發出聲明，證實得了新冠肺炎。

張學友親自回應：「大家好，我是學友。十分感謝大家對我健康的關心，也感到非常抱歉要取消上海3月8、9、10日三場演唱會，讓很多上海及專程前來上海支持我的歌迷朋友失望了，也讓我們的團隊夥伴們擔心，對各方帶來的不便和困擾，深表歉意，對不起！

在完成了3月3日上海演唱會回港後出現連續兩天的腹瀉，經醫生診斷確認Covid-19陽性，對，我失守了。目前正服用針對Covid的特效藥，感覺還可以，腹瀉停止了，輕微發燒，輕微咳嗽，少許肌肉和筋骨痠痛，目前正在家中進行自我隔籬，唯今天的快測仍是兩條線，顯示繼續呈陽性反應。我會做好自我衛生，確保病毒不會由我繼續擴散，好好休息，乖乖按時服藥，多喝溫水，開始做少許運動，盡快康復和恢復體力，希望能在下週以正常表演狀態再在上海的舞台和大家見面。張學友，加油！」

張學友發出聲明表示生病了。圖／摘自微博
張學友發出聲明表示生病了。圖／摘自微博

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