結婚1年懷龍寶寶？李燕尪嗨喊「快祝福我」 本人鬆口回應

八點檔女神42歲女演員李燕，今年五月宣布和「新店陳大少」陳茂榮登記結婚，婚後曾因臉型圓潤被外界疑似懷孕，她當時出面否認。近日夫妻倆到日本遊玩，男方還在社群平台興粉喊「祝福我吧！」引發網友猜測是懷上龍寶寶。

陳茂榮昨天在經營的露營網站臉書分享夫妻倆在日本玩雪的畫面，還興奮寫下：「滿心歡喜，彷彿要飛上天了，祝福我吧！」引來網友留言猜測是否已有龍年寶寶，紛紛在留言區恭喜，臉書小編則大方接受網友們的祝福。據《三立新聞網》報導，李燕今天受訪時大笑說：「我真的要瘋掉了！我真的沒有」。

去年8月，李燕結婚剛適逢3個月，當時她因臉色圓潤遭外界傳聞懷孕，她受訪時則稱：「本人沒懷孕，本人沒有什麼懷孕三個月不能講這回事，本人只是胖，逃不過大家的火眼金睛，胖真的遮不住，連我媽都說我胖，在我瘦下來前只能發大頭照了。」

李燕(右)和老公陳茂榮開心跳起來。圖／摘自IG

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