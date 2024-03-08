即將66歲！陳文茜遭多疾折磨 「滿頭白髮」近照曝光
陳文茜2019年罹患肺腺癌，健康狀況一直不穩定，還曾罹患敗血症、腦部疾病和蜂窩性組織炎，幾度瀕臨生死邊緣，靠著堅強意志力挺過難關，她年初則感謝郭台銘帶著哈佛專業醫療團隊，幫助她病情轉為穩定；近日，她突然在生日前夕曬出白髮近照。
陳文茜上個月在農曆過年後突然發文，透露自己的病情已穩定，並感謝郭台銘帶「哈佛醫療團隊」的幫忙。近日她突然在生日前夕感嘆起歲月消逝，並寫下：「到了老年，享受感官樂趣的能力已大為減弱，虛榮、自大、貪婪一道全離開了你，和你再見。如果你還霸著不放，那抱歉，這以成功為核心的統治地盤，你鐵定沒份，上吊了，也輪不到你。」還在貼文中分享滿頭白髮的近照，透露自己已快要66，「自動帶銀白假髪」，她還提到自己65到66歲是悽楚壯烈地被病痛折磨，又半活過來的一年。
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