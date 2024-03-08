大S被傳健康崩壞長期臥床！經紀人怒揭真相

大S日前因赴靈堂弔唁小S公公，服裝造型和體態被對岸網友大肆批評，連她手上的紅色光療指甲油都被拿來做文章。大S心情受影響，經紀人也為她打包不平，尤其聽到謠言說大S需要長時間躺在家裡的醫療床上、身心健康崩壞等，更讓經紀人既生氣又心疼。

大S經紀人廖瑋琪駁斥不實謠言：「這根本是子虛烏有，否則要如何出席弔唁許爸爸？當天在場的數10位媒體記者先進們都親眼看見了，謠言不攻自破。」

關於大S的衣服過於薄透和紅色指甲，經紀人也澄清：「貼身毛料在強力閃光燈下所造成的曝光也實非徐熙媛女士所願，她一句話不說竟被網友說她招搖；手指上的紅色光療是因為過年期間想討點喜氣，但家中突然遭逢巨變太過傷心，實在沒有心情去美甲店卸除光療。」

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