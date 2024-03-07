《肉蒲團》藍心妍依舊火辣 因情傷「被名導拋棄」下海拍三級片

大陸女星藍心妍（藍燕）在香港發展多年，早年曾出演情色三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑒》，而今34歲的她身材依舊火辣，不時透過社群分享日常生活及工作紀錄，近日再回憶當年在《3D肉蒲團之極樂寶鑒》中演出「鐵玉香」的畫面，問道：「我演的鐵玉香～Do you like？」網友回應「很喜歡」、「透過這部片認識你」。

其實早在《肉蒲團》之前，藍心妍主演俄國電影《蝴蝶之吻》就拿下新人獎，後來她受香港影視大佬，英皇集團董事會主席楊受成之邀到香港發展，2011則演出《3D肉蒲團之極樂寶鑒》，被視為性感女神。不過她過往曾表示決定拍三級片背後有情傷原因，透露19歲時與知名導演交往，發生關係，遭對方拋棄，事後還看到該導演以同樣手法搭訕其他女人，讓她性情大變，才決定下海拍三級片。

而如今藍心妍仍活躍於演藝圈，也未因拍攝過三級片而被定型，在網上分享日常照更被網友大讚依舊漂亮、越來越嫩。

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