張學友出事了！遵循醫囑靜養 3場演唱會突喊卡
「歌神」張學友去年展開「60+」世界巡演，一如既往唱跳俱佳，演出大獲好評，上月23日起移師上海東方體育中心展開橫跨5周末共15場的演出，門票早早就秒殺售罄。然而私下小心翼翼的他防不勝防，稍早主辦單位表示他因身體不適，緊急宣布取消本周末的3場演出。
主辦單位華人文化演藝在微博Po取消公告，提到：「張學友先生因身體不適，就診後應醫囑需要進行靜養。考慮到藝人身體狀況及公眾安全的前提，為保障演出整體的高水準呈現，現遺憾通知大家，原計劃於2024年3月8日、9日、10日在上海束方體育中心舉辦的三場 『張學友60+巡迴演唱會』取消。由此給各位觀眾帶來的不便，我們深表歉意。」預計3月10日當晚10點前公布門票處理方案。
這次張學友「60+」巡演上海站首場也有插曲發生，張學友準備演唱「刹那愛」時，一開口就立刻聽到現場放出自己的歌聲，他察覺有異放下麥克風後，歌聲依舊繼續播放，於是回頭看了工作人員，之後對台下觀眾雙手一攤說「對不起，我們再來一次，好不好」，同時解釋應該不小心放出彩排的錄音，之後重新演唱該首歌曲。
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