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72歲名導當樂當3寶爸 小31歲嫩妻懷龍寶

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
張紀中與妻子再添一子。圖／摘自微博
張紀中與妻子再添一子。圖／摘自微博

72歲導演、製片張紀中2016年與前妻離婚，隔年就迎娶小31歲嬌妻杜星霖，雖然年紀已高，但近日杜星霖驚喜宣布懷了第3個孩子，喜悅透露：「喜迎龍寶寶，孩子是上天的饋贈，是福報！」

張紀中曾製作「射鵰英雄傳」、「天龍八部」等金庸電視劇，與前妻樊馨蔓離婚後，就傳出和助理杜星霖過從甚密，前年他親上火線回應杜星霖是離婚後交往的女友，縱使被外界酸是「父女戀」，他們不理會，大方愛，生下一兒一女，如今再添一子，添福氣。

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