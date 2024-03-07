72歲名導當樂當3寶爸 小31歲嫩妻懷龍寶

大S(徐熙媛)日前到小S(徐熙娣)公公許慶祥靈堂上香悼念，久未露面的她現身沒多久立刻登上對岸微博熱搜第一，她的喪禮穿搭引起大陸網友熱烈討論，就連前婆婆張蘭也在直播間模仿起大S當天穿搭並賣起了內衣和胸貼。對此，前主播張齡予則出面發表看法，認為大S出道多年不可能用這種方式曝光，更分析其背後原因。

2024-03-07 16:09