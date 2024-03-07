大S穿透視裝弔唁？前主播不忍了出面分析內幕

大S(徐熙媛)日前到小S(徐熙娣)公公許慶祥靈堂上香悼念，久未露面的她現身沒多久立刻登上對岸微博熱搜第一，她的喪禮穿搭引起大陸網友熱烈討論，就連前婆婆張蘭也在直播間模仿起大S當天穿搭並賣起了內衣和胸貼。對此，前主播張齡予則出面發表看法，認為大S出道多年不可能用這種方式引起外界注意，更分析其背後原因。

張齡予今天在社群平台發文，針對此次大S弔唁的穿著爭議，要網友們看到新聞時能先理性判斷，「身為媽媽的大S不需要也不可能在親家家裡出事時用透視裝搏版面刷存在感」，更強調自己身為半個公眾人物都能知道這麼做的結果並不會加分，更何況是經歷大風大浪的大S，因此她認為這一切傾向於是意外。她更反問女性網友，「女生們你們難道沒有那種不知道自己身上衣服是會透光結果走到陽光下甚至拍照後、他人提醒後才知道走光的經驗嗎？」

張齡予坦言，自己也曾有過類似的例子，穿完某知名品牌的黑色洋裝後，因為家裡燈光昏暗，出門後才發現全身都被看光，連內衣褲都相當明顯，她立刻在路邊買了件長外套遮住，因此她認為大S當天穿著並非故意，「更別說來不及卸除的紅指甲這種欲加之罪，如果是光療根本沒辦法自己卸，卸甲也要預約排隊啊，誰能預知自己突然有需要出席祭祀場合呢」。

張齡予認為，「我知道這很理想化，但，我們想要活在怎樣的世界，我們自己要先成為那個改變。」並呼籲網友們要理性分析看待，「我們可以選擇不看不聽，不加入酸言酸語討論，刻意不點開相關標題、不增加此事的點閱率，我相信Every Vote Counts」，更強調「善良是一種選擇」。

張齡予分析內幕。 圖/摘自臉書

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