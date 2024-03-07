周思潔台中跌倒骨裂 發三點聲明「不打算索賠」：沒怪任何人

64歲資深玉女歌手周思潔2020年重返樂壇，去年底卻出面指控遭知名音樂人小蟲（陳煥昌）詐騙，兩人官司未了，如今卻傳出周思潔在台中走路跌倒造成膝蓋骨裂，事隔多日她在臉書再度發聲。

周思潔本月4日在臉書發文透露，經過台中市某商店騎樓，不慎跌倒摔傷，就醫檢查後發現右膝蓋骨裂，醫生宣布休養至少三個月，昨（6）日市政府已派人探視並於事發地改善，今天她則在臉書發表三點澄清。

對此，周思潔今天上午在臉書發表三點聲明，表示感謝盧秀燕市長及市府團隊的慰問，更感謝外界對她的關心。另外，她也強調「這是一個意外，我沒有要怪任何人、更沒打算索賠」，並表示沒有主動聯繫媒體發新聞，而粉絲業小編先前發文稱「申訴」，指的是道路落差一事須處理，以避免有人再度受傷，「沒有人願意發生這樣的事，我承受的痛，不希望還有下一個，任何的事件都有它的價值，希望我們能更有愛的看待這個世界。謝謝大家！」

周思潔臉書全文如下 這件事引起大家的關注，我很感謝也很抱歉、謝謝盧秀燕市長及市府團隊的慰問，也謝謝很多人的關心跟祝福，但我想說明幾點： ㄧ、這是一個意外，我沒有要怪任何人、更沒打算索賠 二、FB的公告是為了取消或延期我原本既定的活動、我並沒有主動跟媒體發新聞 三、FB小編說的「申訴」，是指道路的落差必需處理，以免再有其他人受傷，如此而已 沒有人願意發生這樣的事，我承受的痛，不希望還有下一個，任何的事件都有它的價值，希望我們能更有愛的看待這個世界。謝謝大家！ 周思潔

周思潔在台中騎樓跌倒，傷勢曝光。 圖/摘自臉書

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