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網紅馬克媽媽離婚了？突宣告「我是周小姐」吐：好聚好散、不再執著

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網紅馬克媽媽。圖／截自臉書／我愛小馬克
網紅馬克媽媽。圖／截自臉書／我愛小馬克

網紅馬克媽媽常在社群分享育兒生活，5日突然寫下「我是周小姐翠華」，引網友猜測她離婚了，她事後再發文表示「道別時好聚好散」，似乎已揮別的一段關係。

馬克媽媽5日發文寫道：「2024年，我是周小姐翠華，請多多指教，謝謝」，網友留言猜測她離婚了，也有網友覺得她可能也希望有自己的姓名，不想只是「ＸＸ媽媽」。不過隨後她再透過限動回應大家關心，提到「各種緣分要相遇，有時是續緣，有時是了緣。道別時好聚好散是我們的功課」、「放下放手不再執著，是一種解脫」，表示不再糾結，選擇祝福彼此。

雖然未明說是否離婚，不過網友都祝福她「不管是什麼，就是要幸福」、「保持開心愉快的心情繼續生活吧」、「周小姐2024繼續美麗」、「人生就該好好做自己」，而有網友指出社群發文和以前不一樣了，直言，鐵粉應該早就猜到了。

網紅馬克媽媽曝心情。圖／截自臉書／我愛小馬克
網紅馬克媽媽曝心情。圖／截自臉書／我愛小馬克

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