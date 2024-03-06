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資深男星大安區置產「單坪4萬」 如今房價已暴漲35倍

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
陸一龍今出席愛傳承關懷演唱會。記者沈昱嘉／攝影
陸一龍今出席愛傳承關懷演唱會。記者沈昱嘉／攝影

資深演員陸一龍今出席台灣優質生命協會主辦的愛傳承關懷演唱會，他分享先前到張小燕家聚會作客，笑說印象最深刻的就是空間特別大，問他張小燕有提到徒弟黃子佼嗎？他說「她1個月前開始會提到阿佼怎麼樣，但他不會來我們聚會啦，這也不是我們聚會的目的。」他也問過張小燕關於黃子佼的事，「她也回答得很清楚，她說『我不是當事者，我也不清楚原委，我只能說，做了就去面對吧！』」

他也聊到房產話題，他很早就在華視附近置產，「我住了50年，當年買的時候1坪4萬，而且還沒人要，現在漲到1坪120萬，而且住在公園旁邊，不會有大樓擋住，還有電梯，不用什麼管理費，大概有45坪。」如今房價暴漲到6到7千萬，有想過要賣掉嗎？他回「我要賣給誰呀？賣掉的錢也買不到什麼好東西。」他認為夠住就好，太多房產也沒有意義，「一家平安最重要，我也不想炒房或當包租公，有自己的房子就可以了。」

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