米可白「火辣曲線蹦出」網暴動 釣出男友放閃回應

米可白近來被爆與同為8點檔演員的孫綻戀愛ing，但也不忘po辣照造福粉絲，5日她分享與和好友阿諾相約溜冰的辣照，釣出孫綻在留言區放閃。

米可白近日與阿若相約溜冰，米可白當天穿著細肩帶、大U領高衩緊身連體衣，不僅露出超深事業線，D奶曲線畢露，她更開心表示：「4月份 我就要38歲了～我要繼續當個小辣妹 ～」。

照片一出，引來網友們在留言區暴動回應：「38？我以為才28，笑起來像18」、「還是很美阿！不輸給年輕人」、「好像18歲的年輕超級美」、「整體感覺説26歲也妥當」。此外，孫綻也現身留言區回應：「You make my day(你讓我感到很開心)」大方放閃。

事實上，孫綻先前出席記者會時，也被問到米可白之後是否還可分享辣照？他因太緊張，回答完全文不對題，表示：「她會為戲做很多不同造型的準備。」

米可白辣照釣出男友放閃回應。 圖/摘自米可白臉書

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