曾吸毒毀形象！53歲「擋泥板女神」酒井法子真實狀態曝光 網驚呆

縱橫影視歌、被封為90年代玉女掌門人的日本巨星酒井法子曾風靡亞洲，在台灣還被譽為「擋泥板女神」，53歲的她近日前往香港宣傳演唱會，驚人美貌再度引發關注。

昨（5）日酒井法子搭機前往香港，她當天穿著俐落白襯衫與黑色星空領帶，下半身則搭配黑色短褲、絲襪，凍齡美貌讓人完全看不出來已經53歲。當天她抵達香港機場就已經有大批歌迷在場迎接，場面相當浩大。

據悉，酒井法子1986年以偶像歌手身分出道，90年代轉往亞洲各地發展，她1992年在台灣拍攝維他露P廣告讓台灣人印象深刻，後來更成為首位在台舉辦演唱會的日本藝人，在港台等地都擁有許多粉絲。1998年她宣布懷孕並與職業衝浪手高相祐一結婚，隔年生下一子。不料，她在2009年傳出與丈夫吸毒遭逮捕，形象重創演藝事業大受打擊，2010年與丈夫離婚後獨自扶養兒子。

酒井法子在刑期屆滿後即刻復出，也曾在中國大陸擔任禁毒大使，試圖挽回形象，但演藝事業大不如前。據傳她後來靠著活動、接商演賺錢，但後來碰上疫情讓巡迴演唱會計畫受阻，一度傳出財務吃緊，2020年還曾爆出有中國大陸的出版社開出1億日圓（約新台幣2768萬元）邀她拍攝寫真集，外界傳聞她當時並未拒絕，但她本人並未正面回應此事。

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酒井法子近日到香港宣傳演唱會。圖/摘自X

酒井法子近日到香港宣傳演唱會。 圖/摘自酒井法子IG

酒井法子過去形象清純，曾是許多人心目中的女神。圖/摘自X

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