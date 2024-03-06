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當年遭嫌「公主病」被他悔婚 寇乃馨台上當眾落淚

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
寇乃馨（左）和黃國倫昨出席餐會。記者林怡秀／攝影
寇乃馨（左）和黃國倫昨出席餐會。記者林怡秀／攝影

寇乃馨昨晚舉辦「沒有不可能的秘訣」見證餐會，她在台上分享人生經歷，更難得公開提到和舊愛的往事，她回想當時遭前男友「逃婚」，曾難過到天天以淚洗面，自尊心被嚴重打擊，但也讓她重新檢視自己，接下來才遇到了真愛黃國倫

寇乃馨當年是7個月就出生的早產兒，從小就體弱多病，常常無法到校上課，但她天資聰穎，一路從北一女到台大，她是台大校花，在校期間同時交了4個男友，「後來出現了一個人一統江湖，他是社會人士，他請了我4個男友吃飯，說謝謝你們照顧乃馨，從此我就只有他這一個男友。」而她口中的「社會人士」是電視圈知名製作人，寇乃馨也因此進入演藝圈。

兩人交往5年後，她接受男友求婚，沒想到男友竟在訂婚宴逃婚，留下她難堪面對媒體追問，她回想當時男方突然人間蒸發，只留下一封信，「他說我不是真的愛他，只是愛他對我的好，我連他的喜好都不知道，因為他都是順著我的喜好，他不想過我的人生。」她自嘲被男友寵成了公主病，一路順遂的她突然遭遇這樣的挫折，「我第一次覺得自己要活不下去，吃什麼就吐什麼，天天哭，也不想接任何人的電話，因為覺得自己被逃婚，真的太丟臉了。」講到傷心處仍忍不住在台上落淚。

但後來走出這段過去，她遇到了真愛黃國倫，兩人婚姻轉眼已經走過14個年頭，夫妻倆現在賣力直播，生活作息也日夜顛倒，寇乃馨多年前的暈眩症又開始發作，每天一起床就覺得頭暈目眩，不過兩人努力沒有白費，在直播界贏得「最狠直播神鵰俠侶」的封號，寇乃馨表示粉絲量正在急速累積，未來也會開始帶貨，把流量變現金。

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