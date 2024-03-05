快訊

朱立倫改革揮大刀！黃復興黨部裁併走入歷史 整併成立青年數位部

25年前買2張台積電！他曝光家人對帳單 網見損益驚喊「直接退休」

年代旅遊執照撤銷 觀光署催繳146萬罰鍰：未繳將移送強制執行

遭爆和邱澤備孕！許瑋甯發聲：工作作品會讓大家更期待

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
邱澤(左)、許瑋甯合作「當男人戀愛時」之後結婚。(本報資料照片)
邱澤(左)、許瑋甯合作「當男人戀愛時」之後結婚。(本報資料照片)

許瑋甯與邱澤結婚2年，孕事一直被外界矚目。今日鏡周刊報導許瑋甯打算今年開始備孕，許瑋甯透過經紀人剛做出回應，「懷孕的消息一直沒有停過⋯工作上的安排也沒有停過，謝謝大家對我肚皮動靜的期待，但是我們接下來的工作作品會讓大家更期待」。

據「鏡週刊」報導，許瑋甯去年在金鐘獎一舉拿下迷你劇集最佳女主角，也如願和導演鍾孟宏合作電影「餘燼」，還有兩部大製作的影集「誰是被害者2」及「不夠善良的我們」先後殺青。就準備於今年備孕中，因為邱澤非常喜歡小孩，兩人也期待小孩的到來。至於婚禮兩人打算走傳統路線。不過從許瑋甯的回應看來，一切還是順其自然，工作比較值得期待。

延伸閱讀

重量級極道千金要嫁了！試婚紗掉出巨大北半球畫面震撼

獨／險被「家事」壓垮 孫鵬迎事業第二春嘆人生被影響

劉冠廷為兒砸2500萬買房 心疼孫可芳懷孕辛苦：讓她先復出！

相關新聞

遭爆和邱澤備孕！許瑋甯發聲：工作作品會讓大家更期待

許瑋甯與邱澤結婚2年，孕事一直被外界矚目。今日鏡周刊報導許瑋甯打算今年開始備孕，許瑋甯透過經紀人剛做出回應，「懷孕的消息...

RIIZE要來了！出道5個月宣布辦粉絲會 台北站日期地點曝光

SM娛樂旗下新男團RIIZE出道5個月宣布將辦粉絲見面會，亞洲巡迴當中就包括台北。

64歲資深玉女歌手走路跌倒「右膝骨裂」 驚悚傷勢曝光

64歲資深玉女歌手周思潔2020年重返樂壇，去年底卻出面指控遭知名音樂人小蟲（陳煥昌）詐騙，兩人官司未了，如今卻傳出周思潔出意外跌倒造成膝蓋骨裂，還揚言要向台中市政府申訴。

前夫「康熙」吐躲車上吃滷肉飯 柯以柔：後來真的偷吃

小S（徐熙娣）主持的東森「小姐不熙娣」日前邀請到孫興、柯以柔以及林曉培。製作單位特別找了許多15到24歲的年輕妹妹代表，...

養不起4孩！男星公開要錢挨轟 出面認：生之前沒想好

港星張致恒（Steven）曾是男團「BOYZ」成員，2019年他突然宣布閃婚生子，但老婆並不是交往5年的女星梁皓恩，而是粉絲雯雯，豈料隔沒多久卻遭爆婚前「劈腿5女」，被封「世紀渣男」，形象重挫後轉行，曾做過廚師、茶餐廳、洗碗工等等。

被學生說妝太濃 黃捷超狂回應嚇瘋視網膜

李霈瑜（大霈）、視網膜主持公視「哈囉！你給問嗎？」，邀來年初選上本屆立委的黃捷，她過去在高雄市議會質詢市長時因翻了一個白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。