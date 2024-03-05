遭爆和邱澤備孕！許瑋甯發聲：工作作品會讓大家更期待
許瑋甯與邱澤結婚2年，孕事一直被外界矚目。今日鏡周刊報導許瑋甯打算今年開始備孕，許瑋甯透過經紀人剛做出回應，「懷孕的消息一直沒有停過⋯工作上的安排也沒有停過，謝謝大家對我肚皮動靜的期待，但是我們接下來的工作作品會讓大家更期待」。
據「鏡週刊」報導，許瑋甯去年在金鐘獎一舉拿下迷你劇集最佳女主角，也如願和導演鍾孟宏合作電影「餘燼」，還有兩部大製作的影集「誰是被害者2」及「不夠善良的我們」先後殺青。就準備於今年備孕中，因為邱澤非常喜歡小孩，兩人也期待小孩的到來。至於婚禮兩人打算走傳統路線。不過從許瑋甯的回應看來，一切還是順其自然，工作比較值得期待。
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