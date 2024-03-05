RIIZE要來了！出道5個月宣布辦粉絲會 台北站日期地點曝光
SM娛樂旗下新男團RIIZE出道5個月宣布將辦粉絲見面會，亞洲巡迴當中就包括台北。
RIIZE官方社群5日宣布粉絲見面會舉辦時間，5月4日由首爾展開，其中各站包括東京、L.A.、香港、台北、馬尼拉、新加坡、曼谷、雅加達，其中台北站日期訂在6月15日，地點為新北市工商展覽中心，詳細售票資訊則待主辦單位KKLIVE公布。
RIIZE為SM娛樂於2023年推出的新男團，成員包括將太郎、恩奭、成燦、元彬、炤熙、Anton，其中原成員承漢（Seunghan）因私生活醜聞已於2023年11月中止活動，公司表示RIIZE未來將以6人制形式活動，同年12月RIIZE拿下MMA（Melon Music Awards）年度新人獎。
2024 RIIZE FAN-CON TOUR 'RIIZING DAY'
📍SEOUL 📅 2024.05.04 (SAT) - 05 (SUN)
📍TOKYO 📅 2024.05.11 (SAT) - 12 (SUN)
📍L.A. 📅 2024.05.20 (MON)
📍HONG KONG 📅 2024.06.01 (SAT)
📍TAIPEI 📅 2024.06.15 (SAT)
📍MANILA 📅 2024.07.14 (SUN)
📍SINGAPORE 📅 2024.07.20 (SAT)
📍BANGKOK 📅 2024.07.27 (SAT) - 28 (SUN)
📍JAKARTA 📅 2024.08.31 (SAT)
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