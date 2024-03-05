64歲資深玉女歌手走路跌倒「右膝骨裂」 驚悚傷勢曝光

64歲資深玉女歌手周思潔2020年重返樂壇，去年底卻出面指控遭知名音樂人小蟲（陳煥昌）詐騙，兩人官司未了，如今卻傳出周思潔出意外跌倒造成膝蓋骨裂，還揚言要向台中市政府申訴。

周思潔昨（4）日在粉絲團發文，透露前天在台中的路上發生意外，不慎跌倒受傷，就醫照X光片後發現右膝蓋骨裂，醫生評估至少得休養三個月以上，目前已包好石膏固定並回台北就醫。此外，小編也在發文中揚言向台中市政府申訴，「如果是孕婦或老人受傷，那實在不敢想像，市府應該去整頓處理一下，以防止後面還有人受傷，不要再付出慘痛的代價。」文末更提醒粉絲們走平路也得小心。

周思潔傳出3日在台中走路時跌倒。 圖/摘自臉書

周思潔傳出3日在台中走路時跌倒。 圖/摘自臉書

周思潔傳出3日在台中走路時跌倒。 圖/摘自臉書

商品推薦