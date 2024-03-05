前夫「康熙」吐躲車上吃滷肉飯 柯以柔：後來真的偷吃

小S（徐熙娣）主持的東森「小姐不熙娣」日前邀請到孫興、柯以柔以及林曉培。製作單位特別找了許多15到24歲的年輕妹妹代表，要看他們究竟認不認識本集藝人，不過令全場意外的是，妹妹們竟然不知道「康熙來了」兩位主持人是誰，甚至還有人說：「是不是小Ｓ和吳宗憲？」讓小S相當傻眼。

香港資深演員孫興睽違20年再度來台，長達10多年沒有接演戲劇的他，近期從事「DJ行業」享受刷碟過程。孫興透露，在人生中最黑暗的時刻，閃過無數次輕生的念頭，狀況相當不好甚至連吃了一個月的泡麵；在最無助的時刻，孫興只能靠著跟自己喊話撐過低潮期。他也分享，還在國小時，爸爸因一次意外導致手受傷無法工作，家中也失去經濟來源，更無法負擔孫興的學費，便開口問道：「小興，你還想唸書嗎？」，懂事的他選擇出門工作貼補家用；回憶起這段故事，孫興數度哽咽講不下去，情緒感染整個攝影棚。

近期積極發展電商行業的柯以柔許久未上通告，上一次跟小S見面還是在「康熙來了」，並且還是跟前夫一起上通告；當時在節目中柯以柔戴上耳機，前夫自白「躲在車上吃滷肉飯」，講起這件事，柯以柔忍不住自嘲：「後來就真的偷吃啦！」她透露，和前夫打完將近5年的官司確定離婚，這5年對她來說相當折磨，那段時間甚至不敢帶小孩去上課，因為無論是學校或是家附近全都是SNG車，最後才決定暫時離開演藝圈；至於是否考慮發展新戀情，柯以柔表示，現階段會以小孩為主。

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