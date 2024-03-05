被學生說妝太濃 黃捷超狂回應嚇瘋視網膜

李霈瑜（大霈）、視網膜主持公視「哈囉！你給問嗎？」，邀來年初選上本屆立委的黃捷，她過去在高雄市議會質詢市長時因翻了一個白眼爆紅；視網膜開場時忍不住跟著學翻白眼，逗趣場面讓人笑翻，節目將於明（3/6）晚9時公視播出，並上架公視+平台。

開場時大霈先問視網膜「有被狗仔跟過嗎？」，視網膜認為自己「沒什麼好跟」，但如果有天發現被跟一定正面對決「我就翻白眼給你看」，節目上還翻了好幾個白眼，引台下「最萌提問團」學生們大笑，更讓黃捷開場先說「我要稱讚你剛剛的白眼很棒，有標準！」。

年輕、長相甜美的黃捷常因外表受討論，立委選舉期間她cosplay「山道猴子的一生」超商妹，臉書貼出超辣照更吸了超過3萬人按讚。節目現場甚至有小學生Ian問「政治人物比較不會穿露的衣服吧？」，黃捷笑回「我自己覺得（暴露）還好啦，但立法院不可能穿這樣」。

但認真做自己的黃捷認為，照片裡其實是一個角角色，也為了cosplay的精神「就是你要向這個角色致敬」儘量去還原角色身上裝扮，黃捷向來以眼線加口紅妝容示人，現場有學子芸曦還說「你的妝有一點比較偏太濃了，所以我會覺得你有點『8+9』的感覺」，黃捷聽了不在意還說「好啦！我就當它是一個稱讚，+9也是有美的吧？」，讓想幫忙她找台階下的視網膜聽了也驚呼「我有點不想救這個人」。

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