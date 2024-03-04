泰勒絲只去新加坡因「其他國家讓團隊擔心表演取消」？

美國天后泰勒絲所到之處都會帶動龐大的演唱會效益，近日她在新加坡開唱，由於新加坡被揭露每場補助300萬美元，搶下她在東南亞演出的獨家，引發的熱烈話題更勝於票房表現。而新加坡文化、社區及青年部長唐振輝受訪時指雖未提到真正補助的金額數字，卻有傳其實沒有外界盛傳的那麼高，不過唐振輝早在去年年初已專門率團到洛杉磯跟一堆大型演出的廠商、宣傳與經紀人洽談尋求合作機會，其中也包括泰勒絲的經紀，當下就表明了新加坡能提供的條件，終於成功打動她的團隊，敲定了這次她的巡演，在東南亞只去新加坡表演。

耐人尋味的是，唐振輝另一個訪問中透露泰勒絲團隊對演唱會地點的考量，首重場地一定要是一流的設施，能讓觀眾感到舒適，而且場地技術規格能否讓活動安全舉行也很重要。最有意思的是唐振輝認為新加坡的優勢還包括「穩定的社會和政治環境」，尤其「最近在其他一些國家發生的事件，讓表演團隊擔心演唱會可能被迫取消」。這一回她在亞洲只去東北亞的日本、東南亞的新加坡，沒有台灣、沒有香港、沒有菲律賓、沒有泰國…是否都因為在「讓團隊放心演唱會不會被迫取消」這一點過不了關？很有想像的空間。

泰勒絲新加坡演唱會外的人潮盛況。（路透資料照片）

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