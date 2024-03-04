「婆婆2」來了！鍾欣凌曝發展大轉變王少偉舉動成NG王

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
鍾欣凌(左二)曝「婆婆2」發展有大轉變。圖／公共電視提供
鍾欣凌(左二)曝「婆婆2」發展有大轉變。圖／公共電視提供

鍾欣凌主演，家庭喜劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季將登場，今(4)日釋出花絮「蘇家長大不長腦篇」，四兄妹延續蘇家「噗攏共」性格，演員們分享角色解讀，飾演大家長林彩香的鍾欣凌在第二季也有不同轉折，第一季看到4兄妹出狀況，慢慢收拾他們的爛攤子，第二季則較主動解決孩子們的問題，她說：「但是小孩子還是繼續噗攏共。」

Darren邱凱偉飾演大哥蘇秉忠，他表示，這次應是「蘇秉忠的覺醒」，相較於上一季，角色無大哥的樣子，只想當老闆，Darren說：「很慶幸在這一季裡他覺醒了，有復活的感覺。」，只是覺醒得太晚，歲月催人老，無奈身體機能已在退化，老花眼、夜盲症猝不及防找上他，因而鬧出不不少笑話，還被楊銘威形容「廢之中帶點賤」，鍾欣凌也笑他：「我說蘇秉忠你不要再養老鼠了，因為你真的愈來愈像老鼠，尤其留鬍子時，天啊，真的愈來愈像欸！」

聽聞眾人形容，Darren轉而爆料飾演老二蘇秉孝的王少偉是他的罩門，「因為我們在拍戲的時候，他就是會有那種『嗯、嘿、齁』怪老頭的聲音」，讓他頻頻笑場，在訪談過程，王少偉也被眾演員投票榮登片場NG王，成為最常笑場、害人笑場的演員。

飾演老三蘇秉仁的楊銘威，被王少偉形容「廢到一個極致、沒帶靈魂」，楊銘威認為角色落差最大的地方是比第一季還「健康」，「畢竟第一季有中風過，然後第二季整個心理素質跟身體素質都成熟了許多」，透過角色演出，他也深受啟發，「秉仁完全是走老子道德經的生活方式，無欲無求，人生不一定要很成功，一點點快樂也可以很滿足」。

蘇晏霈飾演的蘇家小妹蘇秉愛，角色相較於第一季的勇敢追愛，這次變得抗拒害怕、沒自信，坦言拍了「婆婆2」後有感自己跟角色類似，笑說明明這麼漂亮可是卻沒有人追，內心渴望愛但又會卻步，「或許自己的問題很大，我就覺得可以用觀眾角度看秉愛是不是哪裡有問題，我就把那一面呈現給大家看到」，鍾欣凌吐槽「秉愛」：「都選到很奇怪的男人，也不知道哪裡來的品味」，特別囑咐女兒記得要選好男人。

「我的婆婆怎麼那麼可愛2」將於今年5月4日起，每周六晚間9點在公視和LINE TV、5月5日起每周日晚間8點在東森戲劇台播出。

Darren邱凱偉(左起)、王少偉、楊銘威演出「婆婆2」三兄弟。圖／公共電視提供
Darren邱凱偉(左起)、王少偉、楊銘威演出「婆婆2」三兄弟。圖／公共電視提供

蘇晏霈自曝像角色「漂亮但沒人追」。圖／公共電視提供
蘇晏霈自曝像角色「漂亮但沒人追」。圖／公共電視提供

楊銘威演出「蘇秉仁」深受角色啟發。圖／公共電視提供
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