范瑋琪神隱4年首露面 和陳建州赴靈堂弔唁小S公公
小S公公許慶祥日前因心肌梗塞猝逝，享壽86歲，黑人陳建州和范瑋琪（范范）夫妻剛也抵達靈堂弔唁，被問到有什麼話想說？范范表示「我愛他們」，也透露有傳訊安慰小S，范范2020年因在臉書罵時任行政院長的蘇貞昌「狗官」後再未公開露面，這也是她睽違4年後首次出現在媒體鏡頭前。
更多推薦
▪「重機網美」赴印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光
▪55歲黃品源喜迎第二春！絕美俄羅斯妻1動作閃爆/a>
▪啦啦隊女神脫了裸身入浴！遭起底是「華燈初上」的她
▪陸「最紅童星」罹罕見腦瘤動刀 家人曝：ICU觀察中
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言