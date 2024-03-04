范瑋琪神隱4年首露面 和陳建州赴靈堂弔唁小S公公

小S公公許慶祥日前因心肌梗塞猝逝，享壽86歲，黑人陳建州和范瑋琪（范范）夫妻剛也抵達靈堂弔唁，被問到有什麼話想說？范范表示「我愛他們」，也透露有傳訊安慰小S，范范2020年因在臉書罵時任行政院長的蘇貞昌「狗官」後再未公開露面，這也是她睽違4年後首次出現在媒體鏡頭前。

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