大S再婚後首露面！緊牽老公具俊曄抵靈堂安慰妹妹小S
小S(徐熙娣)公公許慶祥1日因心肌梗塞猝逝，享壽84歲，今許慶祥靈堂開放弔唁，一早便有悼念花籃送到靈堂，一早10點37分許家三姐妹先和奶奶黃秀真抵達靈堂，黃秀貞表情哀傷，需要一旁親友扶持，接著過沒幾分鐘，小S和老公許雅鈞手牽手抵達靈堂，表情哀戚，不發一語，快步進入靈堂。
而大S（徐熙媛）和老公具俊曄及S媽也在12點53分抵達靈堂，這也是她和汪小菲婚變後首次露面，她用披巾將自己緊緊包住，並戴上墨鏡及口罩，圍巾上別了一隻白色蝴蝶，僅露出額頭，老公具俊曄則緊牽老婆，兩人未發一語，而S媽面對媒體關心，也回了一句「謝謝」，便跟女兒女婿走進靈堂。
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