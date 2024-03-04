周杰倫曬新收藏畫作「猜猜哪位大師」 答案揭曉網驚呆
周杰倫平時酷愛收藏藝術作品，3日他曬出一幅畫作，上面充斥著各種色彩的塗鴉，他讓大家猜猜這是哪位大師的作品，結果答案揭曉後，讓不少網友都驚呆。
原先網友紛紛猜測「該不會是您本人吧，哥」、「哥你嗎？」甚至還有人猜是周媽媽，不過也有人猜是周董的女兒海瑟薇，或是兒子羅密歐「才讓哥這樣驕傲發ig」，最後周杰倫揭曉答案，這是小女兒Jacinda的作品，還未滿2歲的她用手隨意沾著各種顏色的顏料塗抹出來的。
網友得知答案後，忍不住讚嘆「太厲害了吧！優良基因」、「小女兒是不是也受到了哥的影響呢」、「小小藝術家」、「Jacinda的小手手一看就適合彈琴」。
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