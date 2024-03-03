嫁身家8億富商12年 絕美玉女吐心聲「累到想罵人」

53歲的劉若英過去是玉女歌手，且其才華洋溢，在演藝圈多棲發展，去年投入「飛行日」世界巡演，昨在社群分享作為職業婦女的甘苦，其素顏上街模樣引發熱議，網友大讚「買個菜也這麼美啦」。

她提到工作忙到半夜，一早就起床陪孩子踢球，期間偷溜前往菜市場採購準備食材，「等等再去開工，誰（說）真的，職業婦女累到想罵人，但是，心裡卻很滿足。」可見雖然身體疲憊，但是心靈卻很滿足。她的心聲讓許多媽媽接棒分享每日生活以及跟小孩的相處點滴，幾乎素顏的模樣則讓大家相當羨慕，而盼望能遇到她的網友紛紛猜測取景地，答案包含南門市場、士東市場等等，計畫安排巧遇之旅。

劉若英跟大陸富商鍾小江結婚超過12年，據悉鍾小江跟汪小菲交情甚好，身價起碼超過2億人民幣（約8.8億台幣）。過往談到自己閃婚的原因，她形容就是在對的時間、對的地點以及心情遇到對的人，婚後雙方支持彼此的工作也尊重對方的空間。

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