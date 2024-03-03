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炎亞綸4月澳門辦見面會 最高票價曝光限量100張

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
炎亞綸4月將在澳門舉辦見面會。 圖／擷自微博
炎亞綸4月將在澳門舉辦見面會。 圖／擷自微博

炎亞綸去年6月因被控拍攝持有少年私密片，遭到起訴並限制出境、出海，到今年2月23日具保150萬元，准予解除限制出境、出海，可以出國後，炎亞綸日前就曬出現身東京台場的新能源展，如今網上又傳出4月將在澳門舉辦粉絲見面會，最高票價讓網友驚呆。

炎亞綸的粉絲在微博上公開4月20日澳門舉行見面會的訊息，並且連票價都已訂好了，有3種套票、1種單票，其中套票價錢最高的要價3千人民幣（約1萬3千多台幣），而限量100張，可以享有觀看彩排、單獨合照、票券簽名等福利。

炎亞綸4月將在澳門舉辦見面會票價公開。 圖／擷自微博
炎亞綸4月將在澳門舉辦見面會票價公開。 圖／擷自微博

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