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晚安小雞柬埔寨服刑中 突發聲明「採取法律行動」切勿以身試法

聯合新聞網／ 編輯bian／綜合報導
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）
台灣直播主「晚安小雞」在柬埔寨落網，遭判刑2年。（取材自臉書柬中時報）

網紅「晚安小雞」因在在柬埔寨自導自演拍攝被綁架影片，事後遭到當地警方逮捕並火速判刑2年，不料正在坐牢的他，２日晚間官方社群卻突發出聲明。

「晚安小雞」的官方LINE突發出聲明表示，他們絕對沒有授權任何非官的肖像權，或其他營利行為，包括商品、食品、LINE貼圖、保健食品、生活用品等，一旦發現就會採取法律行動，也歡迎網友來官方LINE檢舉，更提醒有心人士切勿以身試法。

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