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黃品源不藏了！再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書

55歲的情歌王子黃品源日前傳出再婚，對象是俄羅斯美女鋼琴家艾琳，他低調證實好消息，今（1）終於在臉書官宣，大方分享和嬌妻的美照，相當幸福。

黃品源臉書全文：

跟大家分享一個對於我很重要的決定，本來想著這是個人的私事，低調進行就好，但是來自各地關心和祝福的朋友很多，媒體也開始報導。其實思考了很久，在得到了Alina艾琳的同意後，決定在這裡告訴大家，我遇到了想要一起走下去的人。

感謝上天對我的眷顧，真的好幸運，在人生這樣的階段，還能得到珍貴的幸福，以後我們會一起面對生活中的所有事情。在此分享我們的合照，希望能得到大家的支持與祝福！我們會更努力的繼續做好音樂，音樂會、演唱會等來跟大家見面。更祝福大家 龍年吉祥！美夢成真！

黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書
黃品源開心和外界分享再婚喜悅。圖／摘自臉書

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