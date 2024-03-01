南韓YTR肌肉山山結婚了！幸福婚禮照曝光 在台灣展開新婚生活

南韓YouTuber肌肉山山結婚了。

因「惡整姊姊」走紅的南韓YouTuber肌肉山山，昨（29）日於社群分享婚禮照，表示在去年夏天遇到了無比珍貴的人，決定攜手共度未來，並於一個月前在韓國辦了一場溫馨小型婚禮，如今也將新婚喜悅和大家分享。

肌肉山山過往曾因失戀一度停止更新頻道，當時他來台旅遊，2023年更選擇在台定居，他感性寫道：「我想向長時間支持我,喜愛我的影片的各位傳達好消息。如同你們所了解的，去年對我來說是非常特別的一年。台灣對於我而言，是一個陌生的環境，也是一個嶄新的開始，在大家的關愛下，我得到了療癒，也讓我變得更加堅強和穩健。」

肌肉山山表示想和攜手共度一生的人分享在美麗島嶼上所經歷的一切，所以決定在台灣展開新婚生活，希望大家也能歡迎將和他一起在台生活新娘。

肌肉山山臉書全文：

哈囉，大家好，我是山山！ 感覺自己還像是拍攝第一支影片的23歲頑皮的模樣，歲月如梭一眨眼就過了七年。如果沒有大家的關心和愛護，就沒有現在的我。在這段漫長的時光裡，感謝大家一直以來的支持與喜愛。 我想向長時間支持我,喜愛我的影片的各位傳達好消息。如同你們所了解的，去年對我來說是非常特別的一年。 台灣對於我而言，是一個陌生的環境，也是一個嶄新的開始，在大家的關愛下，我得到了療癒，也讓我變得更加堅強和穩健。去年夏天，我遇見了一位給予我極大安全感且無比珍貴的人。我們決定攜手共度未來的人生，一個月前，我們在韓國舉辦了一場溫馨的小型婚禮，邀請了家人和朋友共同見證。 我希望將我在這個美麗的島嶼上所經歷的一切，與我決定攜手共度一生的人分享。因此，我們決定在台灣展開新婚生活。我真心希望大家能如同愛護我一般，接納並歡迎一起來到臺灣的我的伴侶。 雖然這個消息有些突然，但我相信你們會像過去一樣，繼續支持我們，給予我們你們一直以來的溫暖與愛護。再次感謝你們的支持與祝福！

南韓YouTuber肌肉山山結婚了。圖／截自臉書／肌肉山山jiroushanshan

商品推薦