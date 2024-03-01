許維恩被酸臉腫走心：老娘就是胖！阿喜被稱「女神界巨石強森」無奈：又沒有吃你家飯

許維恩與沈玉琳主持「哈囉 你有事嗎?」，談到面對酸民留言的反應，現場直接讀起評論，包括「變那麼胖還能上節目」、「臉變好腫有點大嬸的感覺」、「胖到都沒法看」、「臉圓圓的！伙食好」，沈玉琳直問：「你有難過嗎？」許維恩則表示「我沒有什麼好難過」，對於部分網友評論她胖、腫，許維恩霸氣回說：「我就是胖啊」。她透露當時備孕打了排卵針，水腫得很嚴重，目前有消下來了，但她表示「可是現在又要開始備孕了」，面對酸民可能再留言的心境，許維恩直呼：「你們留吧」。

大家談論酸民「就是這樣子」，沈玉琳則說「藝人的社會職責之一，就是讓人家罵，給他們紓壓」，許維恩則「自暴自棄」接著說：「你想多開心就多開心好不好，怎樣，老娘就是胖就是胖了，怎麼樣，對不對，走心的啦」，對著鏡頭佯裝發怒：「我真的走心了」。

同場來賓還有阿喜（林育品），她去旅遊分享比基尼照卻被酸大隻，網友留言「女神界巨石強森」、「真人版素還真」、「妳是超級大隻麻！」，她雖自我調適「其實也是滿有創意」，不過也無奈稱天生肩寬，透露小時候自卑沒自信，會縮著肩膀坐，她還對著鏡頭喊話酸民：「就是天生的啊，怎麼樣？我又沒有吃到你家飯，撞到你家的牆」，而現場有其他來賓則安慰她「很多人羨慕寬肩、你這樣穿西裝很好看」。

許維恩與沈玉琳主持「哈囉 你有事嗎?」談酸民。圖／截自YouTube／哈囉 你有事嗎?

許維恩與沈玉琳主持「哈囉 你有事嗎?」談酸民。圖／截自YouTube／哈囉 你有事嗎?

許維恩與沈玉琳主持「哈囉 你有事嗎?」談酸民。圖／截自YouTube／哈囉 你有事嗎?

許維恩與沈玉琳主持「哈囉 你有事嗎?」談酸民。圖／截自YouTube／哈囉 你有事嗎?

阿喜分享比基尼照卻被酸大隻。圖／截自IG／joyshishi777

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