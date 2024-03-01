南韓爆大咖男星拍私密照、愛愛完分手搞消失？公司驚覺事態嚴重發聲了
南韓演藝圈爆出「L男星搞消失分手、手握私密照」，而網傳L男星是大咖演員李瑞鎮？由於被傳捲入私生活醜聞越演越烈，李瑞鎮經紀公司 Antenna 今（1）日發聲闢謠，稱謠言損害藝人名譽，將採強硬措施應對。
南韓論壇「Pann」近期有網友爆料L姓演員以搞消失方式分手，文中指和L演員交往了4年，對方曾拍下她重要部位，且應對方要求，兩人還互傳私密照，甚至在對方搞消失前得的最後一面還發生性關係，相處氣氛很好，然而愛愛過後卻被對方「以簡訊分手」，完全失聯。原PO分享經歷，且很擔心自己的私密照外流。
該文目前雖已刪除，但在PO出後就引起熱論，有網友依文中描述指男方活躍於綜藝，且是使用手機訊息，而非韓國常用通訊軟體KakaoTalk、等線索猜測L男星為李瑞鎮，今李瑞鎮經紀公司 Antenna 發聲回應，因非事實所以之前選擇不回應，但因謠言未停，眼見事態嚴重，選擇正面回應。
經紀公司 Antenna 表示針對此事將會採取強硬措施應對，同時也稱會持續維護旗下藝人的權益。
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