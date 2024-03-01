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小嫻揭「屏東驚人房價」 苦嘆：全世界剩台灣建商沒倒閉

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
小嫻揭屏東驚人房價。 圖／摘自臉書
小嫻揭屏東驚人房價。 圖／摘自臉書

43歲女星小嫻去年底宣布錄選國立屏東大學音樂學系，今年即將成為大一新鮮人，近來他則到屏東看房，得知當地房價後整個嚇了一跳！

小嫻近日在YT上分享「在屏東也買不起房？人生第一次屏東看房直接與建商正面對決！直擊屏東高雄市民對在地房價的看法」影片，影片中她前往屏東當地看房，她參觀完預售屋後發現權狀29坪（室內19坪）2房預售屋，實際成交單價已經來到27至35萬之間。而建商也指出，在屏東市區附近，2房不含車位的總價約686萬，1000萬以內可以買到3房，小嫻聽完相當驚訝。

此外，小嫻也詢問建商為何房價一直下不來，對方則解釋：「因缺工缺料的關係，造成建設業成本提高。此外，土地不像其他原料會『自然生長』，必須要有地主釋出閒置土地，建商才能進行標售，問題是土地資源越來越少，你認為地主他會便宜賣嗎？」

最後，小嫻則在影片中反問：「你知道全世界建商都在倒閉，只有台灣沒有。」直言這個現象很有興趣，想進一步研究。

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