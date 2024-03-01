伊能靜飛韓國做醫美 「滿臉針孔」痛得不得了

即將56歲的伊能靜是不少粉絲心中的凍齡女神，渾身充滿少女感的青春模樣，令不少網友看了十分羨慕。過去她凍齡外貌常被質疑是整形，不過她也大方坦承「這年紀不動一點小醫美不可能！」近日她透露到韓國施打水光針，還曝光打完成滿臉針孔的驚悚面貌，直呼「真的痛的不得了」。

伊能靜近日在小紅書分享韓國行，此趟韓國行除了帶著女兒到處吃喝玩樂外，她還安排了打水光針，還秀出打完後地天滿臉針孔的模樣，臉部直到第七天修復後才會變得吹彈可破的樣子，不過她也直言打完水光後「真的很痛」。她強調，自己目前不會在使用手術做填充，因為骨相支撐到這個年紀變化較大，且表情容易變得不自然，因此才選擇用其他方式讓自己變美。

伊能靜曝光打完水光針後滿臉針孔的模樣。 圖/摘自小紅書

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