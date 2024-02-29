才剛交往一年！《戲說》女星證實與陳子玄前夫分手
《戲說台灣》演員陳麒凱（本名陳建隆）2019年與前妻陳子玄離婚後，事隔4年爆出新戀情。陳麒凱去年4月在臉書發文放閃，曝光女友身分正是女星李緻（本名：朱紫緹）。不過，隔不到一年卻傳出兩人已分手的消息。
昨（28）日李緻突然在臉書寫下：「祝安好」，而陳麒凱則在留言區回應：「謝謝妳帶給我們ㄧ段美好的回憶」，李緻則回說：「祝福」。
對此，據《ETtoday》報導，李緻證實兩人已分手，透露因為觀念差太多，「不如放手好聚好散，至少還是自己敬重的前輩」。
更多推薦
▪產後家中地位一落千丈！小S吐老公看她眼神也變了
▪13年真心話全招了！TWICE多賢暖心告白 子瑜當場痛哭
▪周曉涵被爆復合大馬男模 氣炸回嗆：沒有就是沒有
▪獨／凍齡女星不婚不生滿臉痘花 茹素求醫竟「吃錯了」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言