才剛交往一年！《戲說》女星證實與陳子玄前夫分手

《戲說台灣》演員陳麒凱（本名陳建隆）2019年與前妻陳子玄離婚後，事隔4年爆出新戀情。陳麒凱去年4月在臉書發文放閃，曝光女友身分正是女星李緻（本名：朱紫緹）。不過，隔不到一年卻傳出兩人已分手的消息。

昨（28）日李緻突然在臉書寫下：「祝安好」，而陳麒凱則在留言區回應：「謝謝妳帶給我們ㄧ段美好的回憶」，李緻則回說：「祝福」。

對此，據《ETtoday》報導，李緻證實兩人已分手，透露因為觀念差太多，「不如放手好聚好散，至少還是自己敬重的前輩」。

陳麒凱和李緻已分手。 圖／摘自臉書

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