88歲第一美男子出事了 家中被警方搜出72支私槍

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫，曾主演「洛可兄弟」、「陽光普照」等經典名片，以英俊過人的外表征服觀眾，曾有全球第一美男子之稱，晚年卻屢傳身體狀況不佳，而他的龐大財產也引發外界關注，近期根據「BBC」報導，法國警方在亞蘭德倫位於南法以外的鄉郊Douchy-Montcorbon住宅搜到72支槍械以及3千多發子彈，還發現一個射擊場，目前不知他為何持有槍械，已經將他帶走。

檢方指出，亞蘭德倫並沒有用槍執照，已展開初步調查，據知一名法庭委派的官員，先前到亞蘭的寓所時發現屋內有多支槍械，法庭獲悉後發出搜查令。亞蘭德倫近年的身體健康理所當然的大不如前，不想再為病痛所苦，近10年他來數度進醫院動手術，包括心臟、背部等都出問題，也不只一次中風，就連他的長子安東尼近期受訪時，都坦言對父親的身體健康感到憂心，並說2023年可能是一家人最後一次的耶誕節聚會，更提出父親曾向他提出安樂死。

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