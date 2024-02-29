鍾明軒中國行惹議！首發聲「我不認同我是中國人」吐心境
網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱心，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。
鍾明軒近日再度分享大陸旅遊的第二則影片，並在影片中直言，「我覺得中國我真的很喜歡這個地方，他們人民真的沒有像新聞上說的一樣，那麼沒有素質。」他強調，撇開政治的話中國是個漂亮的地方，他更認為若放下成見與執著，看待彼此的方式也會變得更不一樣。
影片一出，引發兩愛網友熱議，更在台灣論壇引發兩派網友論戰，掀起不小風波。
對此，昨（28）日深夜鍾明軒則在threads上表達自己的真實想法，「此次中國行結語：我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人。報告完畢」
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