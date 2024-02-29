快訊

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不愛兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

00919配息金額再創新高！年化配息率10％ 超乎市場預期

鍾明軒中國行惹議！首發聲「我不認同我是中國人」吐心境

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
鍾明軒近來前往中國行，影片中的言論引發熱議。 圖／摘自YT
鍾明軒近來前往中國行，影片中的言論引發熱議。 圖／摘自YT

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱心，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。

鍾明軒近日再度分享大陸旅遊的第二則影片，並在影片中直言，「我覺得中國我真的很喜歡這個地方，他們人民真的沒有像新聞上說的一樣，那麼沒有素質。」他強調，撇開政治的話中國是個漂亮的地方，他更認為若放下成見與執著，看待彼此的方式也會變得更不一樣。

影片一出，引發兩愛網友熱議，更在台灣論壇引發兩派網友論戰，掀起不小風波。

對此，昨（28）日深夜鍾明軒則在threads上表達自己的真實想法，「此次中國行結語：我不認同我是中國人，我到現在依然認為我是台灣人。但是這並不代表我不可以愛上中國這塊土地和生活在這塊土地上的人。報告完畢」

編輯推薦

鍾明軒昨天深夜在threads發聲。 圖／摘自threads
鍾明軒昨天深夜在threads發聲。 圖／摘自threads

編輯推薦

延伸閱讀

黃嘉千8年前被預言會婚變！網挖舊節目嚇喊：神準

才剛交往一年！《戲說》女星證實與陳子玄前夫分手

晚安小雞「入獄慘況」曝！ 每天吃蟲+木薯「150人用1馬桶」

79歲青山驚傳「路邊昏倒」 頭撞車頸椎骨裂送醫急救

相關新聞

晚安小雞「入獄慘況」曝！ 每天吃蟲+木薯「150人用1馬桶」

台灣網紅「晚安小雞」和 YouTuber「阿鬧」在柬埔寨自導自演拍攝被綁架影片造假，遭當局拘捕判刑2年，還遭柬國總理洪馬內斥為「不孝子」，拒絕他人說情，此事件在台灣也引發關注。昨（28）日有網友出面爆料，有當地台商掌握「晚安小雞」、「阿鬧」動態，表示他們被關在容納百人的30坪監獄宿舍，百人共用一個無法沖水的馬桶，且吃的食物一天只吃一餐。

才剛交往一年！《戲說》女星證實與陳子玄前夫分手

《戲說台灣》演員陳麒凱（本名陳建隆）2019年與前妻陳子玄離婚後，事隔4年爆出新戀情。陳麒凱去年4月在臉書發文放閃，曝光女友身分正是女星李緻（本名：朱紫緹）。不過，隔不到一年卻傳出兩人已分手的消息。

88歲第一美男子出事了 家中被警方搜出72支私槍

88歲法國不朽巨星亞蘭德倫，曾主演「洛可兄弟」、「陽光普照」等經典名片，以英俊過人的外表征服觀眾，曾有全球第一美男子之稱...

鍾明軒中國行惹議！首發聲「我不認同我是中國人」吐心境

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱心，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」。

《黑暗榮耀》變態教師許棟元結婚不到一年離婚了 前妻照片已刪光

據韓媒報導，在韓劇《黑暗榮耀》中飾演變態教師的許棟元與妻子已經離婚，結束維持不到一年的婚姻。

李宰旭遭爆「無縫接軌」！愛Karina前1個月還和她交往

韓星李宰旭與女團aespa成員Karina日前被拍到深夜約會，雙方透過公司大方認愛，表示彼此「正在了解的階段」 ，不過今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。