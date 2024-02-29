《黑暗榮耀》變態教師許棟元結婚不到一年離婚了 前妻照片已刪光

據韓媒報導，在韓劇《黑暗榮耀》中飾演變態教師的許棟元與妻子已經離婚，結束維持不到一年的婚姻。

許棟元在《黑暗榮耀》中頂著蘑菇頭髮型，飾演去年3月變態教師「秋老師」讓觀眾印象深刻，去年3月傳出他與圈外女友步入婚姻殿堂，他也在Instagram公開婚禮照片和大家分享好消息，但2人婚姻維持不到一年就宣告破滅。

據「JTBC」報導，圈內人士指許棟元與妻子經思考後決定離婚，許棟元的社群平台上也已不見妻子照片，後經紀公司 ACE FACTORY 證實離婚消息，並表示藝人私生活不便多作回應，盼外界諒解。

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