快訊

彰化三姊弟遭撞飛後7天…姊姊器官功能恢復近八成 腦部要加油

快改道！ 國1北上3車和貨櫃車追撞 新營交流道至嘉義系統封閉

MSCI新季度生效…台股漲112點收18,966點 台積電跌8元

李宰旭遭爆「無縫接軌」！愛Karina前1個月還和她交往

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
李宰旭（左）和Karina承認戀情。圖／摘自IG
李宰旭（左）和Karina承認戀情。圖／摘自IG

韓星李宰旭與女團aespa成員Karina日前被拍到深夜約會，雙方透過公司大方認愛，表示彼此「正在了解的階段」 ，不過今卻有媒體爆料，指李宰旭疑似無縫接軌，因為他去年12月還在和知名演員交往。

爆料指出，李宰旭和知名演員交往超過1年，​12月還在一起，1月卻馬上和Karina交往，時間相當接近。李宰旭和Karina是1月在義大利參加時裝周活動時看對眼，2人時常在家附近公園約會。

對於被爆料無縫接軌，李宰旭所屬經紀公司強硬回應：「這是嚴重的人格權侵害行為，我們將透過法律代理人進行民事、刑事上的強有力的法律應對。 ​​​」

相關新聞

李宰旭遭爆「無縫接軌」！愛Karina前1個月還和她交往

韓星李宰旭與女團aespa成員Karina日前被拍到深夜約會，雙方透過公司大方認愛，表示彼此「正在了解的階段」 ，不過今...

鍾明軒大陸行吐真心話 陸網友反應曝光：很認同

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱...

霍建華機場遇代拍 一開口嚇退對方網讚「好溫柔」

大陸有種職業是代拍，專門在機場、車站或是片場等地拍攝明星，拍到的照片會上網販售給粉絲，而霍建華28日現身在大陸機場，見到代拍出現後他一舉動，反而

獨／分手瘦了3公斤 作家H懊悔「這一件事做最錯」

作家H(陳鴻儀)去年底向女友陳珮甄求婚成功，上個月舉辦婚宴，但相愛容易相處難，作家H在24日深夜無預警宣布分手，接下來雙...

aespa Karina與李宰旭被爆熱戀中 雙方經紀公司回應認愛

韓國女團aespa的成員Karina被「Dispatch」爆出與李宰旭熱戀中，並指出兩人在之前時裝周上一見鍾情，回到首爾後就開始約會，隨後雙方透過經紀公司回應認

狗仔太囂張反應過頭？泰勒絲老爸在澳洲被控打人

樂壇女王泰勒絲好不容易結束在澳洲的多場巡演，才和父親史考特等人在遊艇上開心慶祝，等到兩人走下遊艇，隨扈準備拿傘將她遮住、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。