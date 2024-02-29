李宰旭遭爆「無縫接軌」！愛Karina前1個月還和她交往

韓星李宰旭與女團aespa成員Karina日前被拍到深夜約會，雙方透過公司大方認愛，表示彼此「正在了解的階段」 ，不過今卻有媒體爆料，指李宰旭疑似無縫接軌，因為他去年12月還在和知名演員交往。

爆料指出，李宰旭和知名演員交往超過1年，​12月還在一起，1月卻馬上和Karina交往，時間相當接近。李宰旭和Karina是1月在義大利參加時裝周活動時看對眼，2人時常在家附近公園約會。

對於被爆料無縫接軌，李宰旭所屬經紀公司強硬回應：「這是嚴重的人格權侵害行為，我們將透過法律代理人進行民事、刑事上的強有力的法律應對。 ​​​」

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