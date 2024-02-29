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鍾明軒大陸行吐真心話 陸網友反應曝光：很認同

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
鍾明軒分享在大陸的所見所聞。圖／摘自YT
鍾明軒分享在大陸的所見所聞。圖／摘自YT

網紅鍾明軒獨自到大陸旅遊，分享這趟旅程讓他對大陸改觀，他到北京、上海兩個大城市，讚嘆市容壯觀發達、人民也比想像中要友善熱心，直言「我覺得中國我真的很喜歡這個地方」，不過旅程中遇到的人只要知道他是來自台灣，都會告訴他「兩岸一家親」、「我們都是中國人」，雖然明白這是大陸人表達善意的方式，但還是讓他覺得煩躁。

鍾明軒對大陸行最大的感想，就是「我覺得中國我真的很喜歡這個地方，他們人民真的沒有像新聞上說的一樣，那麼沒有素質。」他分享親身體驗，人民熱心程度和台灣不相上下，而所謂的大陸人沒素質，他認為除非是用台灣人視角去看，他舉例，在大陸這幾天不分男女老少，都看得到有人隨地吐痰，但旁人都習以為常，「在他們的地方，他們並不認為這件事情是件『事』，如果他們沒有不喜歡這件事，那這就是他們的文化，我們就入境隨俗，只要沒有影響到我，我覺得完全沒有任何問題。」

雖然3天旅程看似美好，但他覺得最煩的就是不管走到哪，只要知道他是台灣人，大陸人第一句話就是「咱們都是中國人，都是一家人」，「以我的個性，在台灣我一定馬上跟他戰理論，但我現在很清楚的知道，我在他們的地盤，我又是一個人，我也清楚了解，大部分的中國人他們想法是長怎樣，我就不會特別在這個地方跟他們持反對意見。」

他的影片吸引不少大陸網友留言：「我就是台灣人所謂的小紅粉，但是聽你講的我很認同」、「你說的很真實，現在年輕一代隨地吐痰的事情好很多了」、「兩岸政治已經存在70多年，這不該成為我們旅遊和交流的阻礙」、「雖然我們立場不一樣，但真心認同你的做法和態度」，還有人直呼被他圈粉，其他城市的大陸網友紛紛向他招手，希望他也能來所在城市體驗一回。

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