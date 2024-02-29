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霍建華機場遇代拍 一開口嚇退對方網讚「好溫柔」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博
霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博

大陸有種職業是代拍，專門在機場、車站或是片場等地拍攝明星，拍到的照片會上網販售給粉絲，而霍建華28日現身在大陸機場，見到代拍出現後他一舉動，反而讓代拍都嚇到。

霍建華在機場見到好幾位代拍出現對他猛拍，因此就開口表示「來，你們要拍現在拍，不要跟著我」此話一出竟瞬間讓代拍嚇到，一時間不知如何應對。網友們看到這段影片都笑翻「很直接有效啊，人家站在那裡，你隨便拍，拍完各自該幹嘛幹嘛，互不打擾，挺好的」、「沿路跟著拍會擾亂機場秩序，來來來都在這拍完算完」、「他叫代拍過來靠近拍，代拍們卻越走越遠，怕被打反而不敢拍了」、「很溫柔很有禮貌的大帥哥一枚喔」。

霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博
霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博

霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博
霍建華在機場遇見代拍。 圖／擷自微博

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