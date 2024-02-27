獨／分手瘦了3公斤 作家H懊悔「這一件事做最錯」

作家H(陳鴻儀)去年底向女友陳珮甄求婚成功，上個月舉辦婚宴，但相愛容易相處難，作家H在24日深夜無預警宣布分手，接下來雙方一來一往，在社群公開所有爭吵細節，作家H開直播痛哭，坦言仍想挽回這段感情，他露面受訪，透露這幾天已經瘦了3公斤，雖然他很想要復合，「但機率非常低，她已經做好退場機制了。」

兩人的新聞近來沸沸揚揚，回顧整件事情的經過，他說：「我不想再去指責什麼，沒有什麼好講的，因為這就是一對夫妻的爭執而已，真的沒有什麼大不了，我不希望大家把它放大，或者是詆毀我也好，或者是把我批成所謂的恐怖情人，都不是那麼一回事，至少我想澄清的是這樣。」

他這幾天都還是和對方保持聯絡，但談的都是如何切割乾淨：「她決定的事情很難改變，這兩天她已經開始跟我算很多該收回的東西，已經在做一些退路，所以我滿難過的，我還是不太能接受，上禮拜我們還是完全的一家人，但才過幾天，就變成現在這樣。」他也承認自己太過衝動，「在討論的過程中我提到要不要分開看看，結果這是她第一次一口答應，她不再妥協了，我說算了當我沒講，她說不，你已經講了，我求她一段時間她都不再回應，最終我就衝動的發文，說都是我的錯，我們結束了關係。」

爾後兩人在網路上發的文章都成了刺向彼此的利刃，造成難以挽回的傷害，他嘆自己做最錯的一件事，就是發了第一篇說兩人已經結束的文章，「我如果不發這篇文的話，或許外界就沒有機會大作文章，我們也許過個幾天，慢慢就好了。本來之前相處，我們都有意識到要花很多力氣去磨合，可是我們有心，不管多累我們都會去磨合，可是這一次，就我一個衝動，搞砸了所有事情。」

如今對方心已冷，他對復合也不抱太大希望，「因為那些文字，各自表述的同時，都傷害到彼此，還有些外界的聲音，我想可能大概就這樣吧！反正還是保留可以溝通的管道，之後會怎麼樣，如果真的無法在一起，那就是祝福，沒有什麼好怨懟的。」另外他也澄清自己的收入沒有問題，他也並未接受對方金援。

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