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aespa Karina與李宰旭被爆熱戀中 雙方經紀公司回應認愛
韓國女團aespa的成員Karina被「Dispatch」爆出與李宰旭熱戀中，並指出兩人在之前時裝周上一見鍾情，回到首爾後就開始約會，隨後雙方透過經紀公司回應認愛。
李宰旭的經紀公司回應證實兩人的戀情，兩人正在互相瞭解中，並表示由於這是藝人的私生活，李宰旭目前在拍戲中，所以希望大家以溫暖的視線給予尊重，Karina經紀公SM娛樂也同樣回應認愛。
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