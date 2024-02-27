狗仔太囂張反應過頭？泰勒絲老爸在澳洲被控打人
樂壇女王泰勒絲好不容易結束在澳洲的多場巡演，才和父親史考特等人在遊艇上開心慶祝，等到兩人走下遊艇，隨扈準備拿傘將她遮住、免得守候在附近的狗仔攝影拍到畫面，這時突然就發生了不愉快。資深狗仔班麥唐納指控史考特就在保鏢們拿傘圍住泰勒絲、卻逼近他們的同時，向他揮拳攻擊，打了他的左臉，事後他並沒有要求治療。
可是泰勒絲方面的解釋是，有兩位狗仔很激烈的想把人推開衝向她，不但抓了她的隨扈，還威脅要把一位女性人員丟到水裡，雙方的說法顯然很不一致。史考特栽培女兒成為超級巨星，也在她的生命中有重要存在，不管演出或是一些重要場合，都能夠看到他陪在女兒的身邊。
泰勒絲的「時代」巡演一路締造驚人票房反應，本來是她又一次的成功出擊，卻沒想到在澳洲發生這樣的掃興事件，她接著就要轉戰號稱「每場最高補助300萬美元搶下東南亞獨家主辦權」的新加坡，外界好奇此事是否影響她的心情？
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