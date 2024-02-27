王菲、謝霆鋒罕見同框 穿深色情侶裝 甜蜜互動不藏了
現年53歲的王菲與小11年的謝霆鋒於2014年復合至今，一直愛得低調，兩人於2020年10月曾傳出分手，其後霆鋒被內地媒體影到他到王菲家中過夜，令分手傳聞不攻自破，最近2人一起從日本返回北京，一路被粉絲包圍，兩人的互動甜蜜，讓粉絲看得超興奮。
謝霆鋒、王菲復合今年將滿10年，昨（26）日一起搭機回北京被直擊，兩人穿著休閒，戴著口罩，穿著深色裝扮，時常互動對話，大方讓一旁的粉絲拍攝，王菲還願意在電動車上接過紙筆為粉絲簽名，看起來心情很好，許多粉絲紛紛留言「我現在成熟了不會這麼幼稚的要簽名合影，如果見到王菲我會大喊：王菲！出專輯！王菲！出專輯！」、「這是咋認出來的，我這種瞎子這輩子別想偶遇了」、「天后氣場太強了」、「我菲好隨和啊，要是我得激動得哭了！我的媽」、「我懂了，以後出門常備紙筆」、「菲姐氣質實在好」
更多推薦
▪古天樂被爆秘婚宣萱30年 兩人合體公開真實關係
▪初戀露面帥成這樣 小薰崩潰「只能強忍淚水」
▪王力宏同框爸媽 認獻出第一次「怎麼那麼美」
▪又有大陸頂流男星要出事了！ 狗仔驚爆：熱搜爆3天那種
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言