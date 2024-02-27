王菲、謝霆鋒罕見同框 穿深色情侶裝 甜蜜互動不藏了

現年53歲的王菲與小11年的謝霆鋒於2014年復合至今，一直愛得低調，兩人於2020年10月曾傳出分手，其後霆鋒被內地媒體影到他到王菲家中過夜，令分手傳聞不攻自破，最近2人一起從日本返回北京，一路被粉絲包圍，兩人的互動甜蜜，讓粉絲看得超興奮。

謝霆鋒、王菲復合今年將滿10年，昨（26）日一起搭機回北京被直擊，兩人穿著休閒，戴著口罩，穿著深色裝扮，時常互動對話，大方讓一旁的粉絲拍攝，王菲還願意在電動車上接過紙筆為粉絲簽名，看起來心情很好，許多粉絲紛紛留言「我現在成熟了不會這麼幼稚的要簽名合影，如果見到王菲我會大喊：王菲！出專輯！王菲！出專輯！」、「這是咋認出來的，我這種瞎子這輩子別想偶遇了」、「天后氣場太強了」、「我菲好隨和啊，要是我得激動得哭了！我的媽」、「我懂了，以後出門常備紙筆」、「菲姐氣質實在好」

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