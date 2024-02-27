被控對黃嘉千「死亡威脅」 夏克立曝與鄰居關鍵對話
黃嘉千與夏克立目前在打離婚官司，日前有加拿大的鄰居董小姐出面爆料，夏克立對黃嘉千家暴，還做出死亡威脅，夏克立則否認這些指控，26日深夜他貼出當時與董小姐的對話截圖，強調自己是被抹黑的。
夏克立貼出與董小姐對話截圖，時間點就是在2021年12月1日他被指控家暴後的10天，那時董小姐不斷給他壓力，讓他買位在北溫哥華（North Vancouver）的房子，但他錢不夠，如果要買必須去借很多錢，但董小姐仍是不斷說服，最後他買了，但是黃嘉千也回台灣，導致後來沒有錢請律師打官司。
夏克立認為這一切都是黃嘉千方面計畫好的，更是不斷透過各種方法抹黑他，他也強調與董小姐說話都很有禮貌，「你真的覺得我有威脅她了嗎？」並提到「其實有很多別的證據都可以讓大家知道我真的沒有做她們說的事情」。夏克立還到理科太太前夫John的IG留言，剛好兩人的前妻之前請的是同一個律師，面對同病相憐的人，他建議John交給律師處理。
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